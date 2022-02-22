Рублёв и Хачанов вышли во второй раунд турнира ATP в Дубае в одиночном разряде

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Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае в одиночном разряде.
Рублёв и Хачанов вышли во второй раунд турнира ATP в Дубае в одиночном разряде
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Хачанов за 2 часа и 46 минут переиграл на старте турнира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:5.

Рублёв же переиграл британца Даниэля Эванса — 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 36 минут.

Другой россиянин, Аслан Карацев, за 1 час и 38 минут уступил американцу Маккензи Макдональду — 5:7, 3:6.

Хачанов во втором круге сыграет с первой ракеткой мира — сербом Новаком Джоковичем. А Рублёв встретится с корейцем Квон Сон У.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира WTA в Гвадалахаре.

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