Потапова пробилась во второй круг турнира WTA в Гвадалахаре

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Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.
Потапова пробилась во второй круг турнира WTA в Гвадалахаре
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

На старте турнира Потапова сыграла с украинкой Лесей Цуренко. Российская теннисистка выиграла первый сет — 6:4, а во второй партии соперница отказалась продолжать игру при счёте 2:2. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Во втором раунде Потапова встретится с представительницей Словакии Анной Шмидловой, которая одолела испанку Нурию Парризас-Диас.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова проиграла на старте турнира WTA в Дохе.

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