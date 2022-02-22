Потапова пробилась во второй круг турнира WTA в Гвадалахаре

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.

На старте турнира Потапова сыграла с украинкой Лесей Цуренко. Российская теннисистка выиграла первый сет — 6:4, а во второй партии соперница отказалась продолжать игру при счёте 2:2. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Во втором раунде Потапова встретится с представительницей Словакии Анной Шмидловой, которая одолела испанку Нурию Парризас-Диас.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова проиграла на старте турнира WTA в Дохе.