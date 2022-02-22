Потапова пробилась во второй круг турнира WTA в Гвадалахаре
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На старте турнира Потапова сыграла с украинкой Лесей Цуренко. Российская теннисистка выиграла первый сет — 6:4, а во второй партии соперница отказалась продолжать игру при счёте 2:2. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.
Во втором раунде Потапова встретится с представительницей Словакии Анной Шмидловой, которая одолела испанку Нурию Парризас-Диас.
Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова проиграла на старте турнира WTA в Дохе.