Адвокат считает неплохими шансы «Зенита» на выход в 1/8 финала Лиги Европы

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Дик Адвокат поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом».
Адвокат считает неплохими шансы «Зенита» на выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Пусть «Зенит» и проиграл домашний матч «Бетису», шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы по-прежнему неплохие», — цитирует Адвоката Sport24.

По его мнению, из-за отмены правила гостевого гола положение «Зенита» выглядит не таким плачевным, каким бы оно было год назад.

«Бетис» — очень серьёзный соперник для любой из команд. «Зениту» надо выдать лучший матч сезона, чтобы порадовать своих болельщиков», — добавил специалист.

В первом матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт 24 февраля в Севилье.

Ранее сообщалось, что на матче с «Бетисом» в Испании «Зенит» поддержат около 250 болельщиков.

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