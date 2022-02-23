В FIS объяснили поиск альтернативы Тюмени для проведения финала КМ по лыжным гонкам

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Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере объяснил, почему организация попросила шведский Эстерсунд быть готовым к проведению финала Кубка мира по лыжным гонкам.
В FIS объяснили поиск альтернативы Тюмени для проведения финала КМ по лыжным гонкам
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«Существует много неопределённости, поэтому наша обязанность — подготовить план Б. Но сейчас мы планируем провести все предстоящие соревнования по графику», — приводит слова Миньере SVT

В Тюмени с 18 по 20 марта должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что FIS попросила Эстерсунд быть готовым к принятию этапа КМ по лыжным гонкам вместо Тюмени в связи с политической обстановкой.

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