В FIS объяснили поиск альтернативы Тюмени для проведения финала КМ по лыжным гонкам
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«Существует много неопределённости, поэтому наша обязанность — подготовить план Б. Но сейчас мы планируем провести все предстоящие соревнования по графику», — приводит слова Миньере SVT.
В Тюмени с 18 по 20 марта должен пройти финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Ранее сообщалось, что FIS попросила Эстерсунд быть готовым к принятию этапа КМ по лыжным гонкам вместо Тюмени в связи с политической обстановкой.