В оргкомитете ЧМ-2022 по волейболу в России высказались о возможном переносе турнира
- РИА Новости
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«Оргкомитет продолжает подготовку к чемпионату мира по волейболу FIVB 2022 в соответствии с планами и графиками», — приводит слова пресс-службы оргкомитета Sport24.
Отмечается, что оргкомитет тесно сотрудничает с Международной и Всероссийской федерациями волейбола.
«Волейбол — командный, дружный и неконфликтный вид спорта. Волейбол вне политики. Мы заботимся о безопасности спортсменов и болельщиков», — подчеркнули в оргкомитете.
Соревнования пройдут в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
Ранее в FIS ответили на вопрос о возможном переносе этапа КМ по лыжным гонкам из Тюмени.