В оргкомитете ЧМ-2022 по волейболу в России высказались о возможном переносе турнира

Организационный комитет чемпионат мира 2022 года по волейболу в России ответили на вопрос о возможном переносе турнира в связи с политической обстановкой.

«Оргкомитет продолжает подготовку к чемпионату мира по волейболу FIVB 2022 в соответствии с планами и графиками», — приводит слова пресс-службы оргкомитета Sport24.

Отмечается, что оргкомитет тесно сотрудничает с Международной и Всероссийской федерациями волейбола.

«Волейбол — командный, дружный и неконфликтный вид спорта. Волейбол вне политики. Мы заботимся о безопасности спортсменов и болельщиков», — подчеркнули в оргкомитете.

Соревнования пройдут в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Ранее в FIS ответили на вопрос о возможном переносе этапа КМ по лыжным гонкам из Тюмени.