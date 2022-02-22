Metaratings: футболист «Зенита» Оздоев мог перейти в испанскую «Гранаду»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев мог перейти в испанский футбольный клуб «Гранада» на правах свободного агента.
Metaratings: футболист «Зенита» Оздоев мог перейти в испанскую «Гранаду»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Metaratings, зимой игрок вёл с испанцами переговоры о трансфере по окончании сезона, когда истечёт его контракт с «Зенитом». Тем не менее стороны не сумели согласовать условия личного соглашения.

В этом сезоне 29-летний Оздоев провёл шесть матчей и забил один мяч. Всего на его счету 107 игр, семь голов и 12 результативных передач в составе сине-бело-голубых.

Ранее в «Зените» опровергли наличие переговоров с «Химками» по Илье Лантратову.

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