Metaratings: футболист «Зенита» Оздоев мог перейти в испанскую «Гранаду»

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев мог перейти в испанский футбольный клуб «Гранада» на правах свободного агента.

Как сообщает Metaratings, зимой игрок вёл с испанцами переговоры о трансфере по окончании сезона, когда истечёт его контракт с «Зенитом». Тем не менее стороны не сумели согласовать условия личного соглашения.

В этом сезоне 29-летний Оздоев провёл шесть матчей и забил один мяч. Всего на его счету 107 игр, семь голов и 12 результативных передач в составе сине-бело-голубых.

Ранее в «Зените» опровергли наличие переговоров с «Химками» по Илье Лантратову.