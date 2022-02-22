Firenzeviola.it: Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до лета

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин останется во флорентийском клубе как минимум до лета.

Как сообщает Firenzeviola.it, «Фиорентина» так и не получила предложений о переходе игрока, а трансферное окно в России закрывается уже 22 февраля.

При этом форвард не рассматривает возможное расторжение контракта с клубом. Причём этого бы не хотелось и «Фиорентине».

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил мышечную травму.