Firenzeviola.it: Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до лета

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Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин останется во флорентийском клубе как минимум до лета.
Firenzeviola.it: Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до лета
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Firenzeviola.it, «Фиорентина» так и не получила предложений о переходе игрока, а трансферное окно в России закрывается уже 22 февраля.

При этом форвард не рассматривает возможное расторжение контракта с клубом. Причём этого бы не хотелось и «Фиорентине».

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил мышечную травму.

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