Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с серебряной медалью на ОИ-2022

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Группа Этери Тутберидзе поздравила Евгению Тарасова и Владимира Морозова с завоеванием серебряной медали в соревнованиях пар на Олимпиаде в Пекине.
Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с серебряной медалью на ОИ-2022
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«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на зимних Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — говорится в заявлении пресс-службы.

Пара Тарасова — Морозов проиграла только китайскому дуэту Суй Вэньцзин — Хань Цун и заняла второе место в личном турнире. Третьими стали ещё одни представители сборной России Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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