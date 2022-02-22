Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с серебряной медалью на ОИ-2022

Группа Этери Тутберидзе поздравила Евгению Тарасова и Владимира Морозова с завоеванием серебряной медали в соревнованиях пар на Олимпиаде в Пекине.

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«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на зимних Олимпийских играх в Пекине. Работаем дальше», — говорится в заявлении пресс-службы. Пара Тарасова — Морозов проиграла только китайскому дуэту Суй Вэньцзин — Хань Цун и заняла второе место в личном турнире. Третьими стали ещё одни представители сборной России Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ранее Щербакова показала фотографии с записи программы «Вечерний Ургант». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)