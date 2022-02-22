Сёмин: Мхитарян — большой мастер, здорово, если такие высококлассные игроки будут в РПЛ
- Gettyimages.ru
«Мхитарян — большой мастер. Конечно, здорово, если такие высококлассные игроки будут выступать в РПЛ. Возраст Генриха? Нормальный у него возраст, игровой», — цитирует Сёмина Sport24.
Мхитарян в 31 матче за «Рому» забил три мяча и сделал семь результативных передач. Ранее сообщалось, что он может перейти в московский «Спартак», но красно-белые опровергли эту информацию.
Transfermarkt оценивает стоимость Мхитаряна в €10 млн.
Ранее «Уфа» арендовала двоюродного брата Лукаку из «Селтика».