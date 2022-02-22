Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении карьеры
- Gettyimages.ru
«Я отдал спорту всё, что мог, у меня есть все титулы, которых я хотел добиться, — теперь нужно начинать новую жизнь. Завершаю карьеру со спокойным сердцем», — цитирует Захарова «Матч ТВ».
Он добавил, что будет работать в федерации и развивать прыжки в воду в России.
Спортсмен выиграл золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. На этих же Играх он с Евгением Кузнецовым завоевал серебро в синхронных прыжках в воду.
Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике не примет участия в этапе Гран-при в Киеве.