Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении карьеры

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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении спортивной карьеры.
Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«Я отдал спорту всё, что мог, у меня есть все титулы, которых я хотел добиться, — теперь нужно начинать новую жизнь. Завершаю карьеру со спокойным сердцем», — цитирует Захарова «Матч ТВ».

Он добавил, что будет работать в федерации и развивать прыжки в воду в России.

Спортсмен выиграл золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. На этих же Играх он с Евгением Кузнецовым завоевал серебро в синхронных прыжках в воду.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике не примет участия в этапе Гран-при в Киеве. 

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