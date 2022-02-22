Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в этапе Гран-при в Киеве

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась об участии сборной России в этапе Гран-при в Киеве (Украина).

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Напомним, что этап Гран-при в Киеве пройдёт с 14 по 15 марта.

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины заявили о намерении продолжить карьеру в сезоне-2022. После драматичной Олимпиады в Токио они говорили о желании завершить карьеру.

Ранее Винер-Усманова назвала Валиеву величайшей фигуристкой в истории.