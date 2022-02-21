Касаткина одолела Томлянович и вышла во второй круг турнира WTA в Дохе

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2.

Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из 11, превзойдя соперницу в игре на приёме (44% выигранных очков против 38%). Также у Дарьи 78% попадания первой подачи против 68% у Томлянович, а на второй подаче 24-летняя отечественная спортсменка взяла 11 из 24 очков, в то время как Айла выиграла 10 розыгрышей из 29.

Во втором раунде российская теннисистка сыграет либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, либо с румынкой Жаклин Кристиан.

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