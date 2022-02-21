«Ак Барс» отменил QR-коды для посещения домашних матчей

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» объявил об отмене QR-кодов для болельщиков на домашних матчах команды.
«Ак Барс» отменил QR-коды для посещения домашних матчей
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ак Барса». В заявлении также упоминается о том, что заполняемость трибун по-прежнему 70%.

2 марта «Ак Барс» примет на своём стадионе омский «Авангард» в рамках Кубка Гагарина.

Напомним, что 21 февраля в Россию прилетают хоккеисты, которые принимали участие в Олимпиаде в Пекине. Национальная команда уступила в финале сборной Финляндии (1:2) и стала обладателем серебряных медалей Олимпийских игр.

Ранее Ковальчук ответил на критику Плющева в адрес Жамнова.

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