«Ак Барс» отменил QR-коды для посещения домашних матчей
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ак Барса». В заявлении также упоминается о том, что заполняемость трибун по-прежнему 70%.
2 марта «Ак Барс» примет на своём стадионе омский «Авангард» в рамках Кубка Гагарина.
Напомним, что 21 февраля в Россию прилетают хоккеисты, которые принимали участие в Олимпиаде в Пекине. Национальная команда уступила в финале сборной Финляндии (1:2) и стала обладателем серебряных медалей Олимпийских игр.
Ранее Ковальчук ответил на критику Плющева в адрес Жамнова.