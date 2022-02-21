Туктамышева пропустит финал Кубка России

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не примет участия в финале Кубка России.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

При этом фигуристка не завершила досрочно сезон. Она выступит на Кубке Первого канала в Сочи, который состоится 5 — 7 марта.

Финал Кубка России пройдёт в Саранске с 23 по 27 февраля.

Напомним, что Туктамышева не вошла в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Третью путёвку на международные старты завоевала Анна Щербакова, которая выиграла золотую медаль в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова американки, намекнувшей на допинг у российских фигуристок.