Туктамышева пропустит финал Кубка России
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
При этом фигуристка не завершила досрочно сезон. Она выступит на Кубке Первого канала в Сочи, который состоится 5 — 7 марта.
Финал Кубка России пройдёт в Саранске с 23 по 27 февраля.
Напомним, что Туктамышева не вошла в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Третью путёвку на международные старты завоевала Анна Щербакова, которая выиграла золотую медаль в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Ранее в Госдуме прокомментировали слова американки, намекнувшей на допинг у российских фигуристок.