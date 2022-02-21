В Госдуме прокомментировали слова американки, намекнувшей на допинг у российских фигуристок
- РИА Новости
«Мне кажется, эта американка должна быть немного поумней в своих высказываниях. Если бы было что-то подозрительное, то, наверное, вряд ли бы наши спортсменки при американке это принимали. Во-вторых, конечно, будет огромное количество вбросов и подобной информации», — цитирует Свищёва «Газета.Ru».
Он также сказал, что теперь будут появляться и британцы, и канадцы, и все те, кому не нравится доминирование сборной России в фигурном катании.
Напомним, американская фигуристка Полина Эдмундс заявила, что, выступая на юниорском уровне, видела, как россиянки каплями пьют какое-то вещество. По словам американки, выйдя на тренировку, российские спортсменки интенсивно работали без усталости и делали сложные элементы без разминки.
Ранее Валиева эмоционально обратилась к болельщикам, которые её поддерживали на Олимпиаде.