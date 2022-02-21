Губерниев назвал Слепышева своим другом

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев попросил болельщиков поддержать Антона Слепышева и хоккеистов сборной России, которые завоевали серебряные медали на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«А это мой друг — хоккеист Слепышев. Не разлей вода мы теперь. Поддержим наших хоккеистов, они переживают», — написал в Telegam-канале Губерниев.

Губерниев 20 февраля ответил на резкий выпад Слепышева в ответ на критику сборной России по хоккею.

Команда Алексея Жамнова завоевала серебряные медали Игр-2022. Россияне проиграли сборной Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Отечественная команда не может переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее сообщалось, что Слепышев грубо ответил на оскорбительную критику сборной России за серебро Игр-2022.





