Губерниев ответил на резкий выпад Слепышева в ответ на критику сборной

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал резкое высказывание форварда сборной России по хоккею Антона Слепышева в адрес раскритиковавших национальную команду представителей СМИ и болельщиков.

«Дорогой хоккеист Слепышев. Отличное выступление. Если бы вы ещё и в хоккее умели так же лихо выступать, вам бы цены не было», — написал Губерниев в Telegram-канале.

27-летний нападающий московского ЦСКА на Играх-2022 в шести матчах набрал три (2 + 1) очка.

Сборная России завоевала серебряные медали Игр-2022. Команда Жамнова проиграла соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира со счётом 1:2. Россияне не могут переиграть финнов на Олимпиадах с 1998 года.

Ранее сообщалось, что Слепышев резко ответил на оскорбительную критику сборной России за серебро Игр-2022.











