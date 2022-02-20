Дубль Левандовски помог «Баварии» победить дортмундский «Гройтер Фюрт» в матче Бундеслиги

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В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Гройтер Фюрт».
Дубль Левандовски помог «Баварии» победить дортмундский «Гройтер Фюрт» в матче Бундеслиги
  • ©Alexander Hassenstein/Getty Images

Встреча, проходившая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Дублем в составе «Баварии» отметился Роберт Левандовски, также отличился Эрик Шупо-Мотинг, а ещё один мяч в свои ворота забил защитник гостей Себастьян Грисбек. Единственный гол «Гройтер Фюрт» на счету Бранимира Хрготы. 

«Бавария» набрала 55 очков и возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Гройтер Фюрт» имеет 13 очков и идёт последним.

Ранее «Бавария» проиграла «Бохуму» в матче Бундеслиги.

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