«Бавария» проиграла «Бохуму» в матче Бундеслиги

В матче 22-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своём поле проиграла «Бохуму».

Встреча, проходившая на стадионе «Воновия Рурштадион», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Баварии» дубль оформил Роберт Левандовски. За хозяев точными ударами отметились Кристофер Антви-Адджей, Юрген Локадия (с пенальти), Кристиан Гамбоа и Герит Холтманн.

«Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 52 очка в 22 матчах. «Бохум» — на 11-м: 28 очков после 22 встреч.

Ранее «Байер» разгромил «Боруссию» в матче Бундеслиги.