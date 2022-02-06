«Байер» разгромил «Боруссию» в матче Бундеслиги

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» разгромил дортмундскую «Боруссию».

Встреча, проходившая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Байера» забивали Флориан Виртц, Роберт Андрих, Джонатан Та и Мануэль Диаби. Ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник хозяев Мануэль Аканжи. Гости также отметились автоголом. Его автором стал Жереми Фримпонг. Ещё один мяч на счету Штеффена Тиггеса.

«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице, имея 43 очка. «Байер» набрал 38 очков и идёт третьим.

Ранее «Бавария» обыграла «Лейпциг» в матче Бундеслиги.