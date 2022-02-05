«Бавария» обыграла «Лейпциг» в матче Бундеслиги

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение «Лейпцигу» на своём поле в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2.

В составе «Баварии» мячи забили Томас Мюллер (12-я минута), Роберт Левандовский (44-я). У «Лейпцига» голами отметились Андре Силва (27-я), Кристофер Нкунку (53-я). Йошко Гвардиол (58-я) записал на свой счёт автогол.

«Бавария» (52 очка) лидирует в Бундеслиге. «Лейпциг» (31) занимает седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что дубль Жиру помог «Милану» обыграть «Интер» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить