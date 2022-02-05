«Бавария» обыграла «Лейпциг» в матче Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение «Лейпцигу» на своём поле в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2.

В составе «Баварии» мячи забили Томас Мюллер (12-я минута), Роберт Левандовский (44-я). У «Лейпцига» голами отметились Андре Силва (27-я), Кристофер Нкунку (53-я). Йошко Гвардиол (58-я) записал на свой счёт автогол.

«Бавария» (52 очка) лидирует в Бундеслиге. «Лейпциг» (31) занимает седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что дубль Жиру помог «Милану» обыграть «Интер» в Серии А.