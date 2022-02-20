Тарпищев прокомментировал победу Рублёва на турнире АТР в Марселе

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что победа Андрея Рублёва на турнире АТР в Марселе является свидетельством его выхода из кризиса.
Тарпищев прокомментировал победу Рублёва на турнире АТР в Марселе
  • ©Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

«Считаю, что спад Рублёва прошёл. Сегодня Андрей сыграл очень здорово. Во втором сете, правда, потерял возможность выиграть при счёте 5:4, но на тай-брейке одержал уверенную победу. Качество игры было хорошим. Надеюсь, теперь результаты у Рублёва пойдут по возрастающей», — цитирует Тарпищева Sport24.

В финальном матче Рублёв одержал победу в двух сетах над канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 7:5, 7:6.

Ранее Рублёв победил Оже-Альяссима и выиграл турнир ATP в Марселе.

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