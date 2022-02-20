Рублёв победил Оже-Альяссима и выиграл турнир ATP в Марселе
В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянин Андрей Рублёв одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
- ©Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images
Встреча завершилась победой россиянина со счётом 7:5, 7:6. Матч продолжался 1 час и 57 минут.
Призовой фонд турнира в Марселе составлял €542 200.
Ранее сообщалось, что Рублёв и Оже-Альяссим сыграют в финале теннисного турнира в Марселе.
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