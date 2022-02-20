Рублёв победил Оже-Альяссима и выиграл турнир ATP в Марселе

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В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянин Андрей Рублёв одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Рублёв победил Оже-Альяссима и выиграл турнир ATP в Марселе
  • ©Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Встреча завершилась победой россиянина со счётом 7:5, 7:6. Матч продолжался 1 час и 57 минут.

Призовой фонд турнира в Марселе составлял €542 200.

Ранее сообщалось, что Рублёв и Оже-Альяссим сыграют в финале теннисного турнира в Марселе.

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