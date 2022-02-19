Кудерметова уступила Остапенко в финале теннисного турнира в Дубае

Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от Елены Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Игра завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу 24-летней теннисистки из Латвии.

Игра продолжалась 1 час 05 минут.

Российская теннисистка стала финалисткой соревнований после отказа от игры чешки Маркеты Вондроушовой, с которой она должна была встретиться в полуфинале.

24-летняя Кудерметова занимает 31-ю строчку в рейтинге WTA, Остапенко — 25-ю.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев обыграл Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Марселе.