«Ливерпуль» переиграл «Норвич» в матче АПЛ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа.
В составе «Ливерпуля» мячи забили Садио Мане (64-я минута), Мохаммед Салах (67-я), Луис Диас (81-я). У «Норвича» отличился Милот Рашица (48-я).
«Ливерпуль» (57 очков) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» (17) идёт на последнем месте. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (63).
Ранее сообщалось, что футболисты «Ливерпуля» встали на одно колено перед матчем с «Интером».