За 30 лет лишь четверо хоккеистов смогли забить больше Капризова в первых 100 матчах НХЛ

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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился статистическим достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
За 30 лет лишь четверо хоккеистов смогли забить больше Капризова в первых 100 матчах НХЛ
  • ©David Berding/Getty Images

Капризов набрал 112 очков (50 + 62) в своих первых 100 матчах. Он стал пятым хоккеистом за 30 лет, которому покорилась отметка в 50+ шайб в первых 100 встречах в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Флорида Пантерз». Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей. Капризов отметился шайбой и голевой передачей.

Ранее главный тренер сборной Финляндии высказался о финале с командой России на Олимпиаде.

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