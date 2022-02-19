Главный тренер сборной Финляндии высказался о финале с командой России на Олимпиаде

|

Тренер хоккейной сборной Финляндии Кари Ялонен поделился ожиданиями от финального матча с командой России на Олимпиаде в Пекине.

«Мы уважаем их, они уважают нас, я провёл в России почти два года, знаю игроков, тренировал некоторых из них. Они играют как воины, как и наши игроки, поэтому мы и в финале», — цитирует тренера «Чемпионат».

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Арсений Грицюк стал автором победного броска. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее Ротенберг заявил, что снова верит в успех сборной России по хоккею в финале Олимпиады.