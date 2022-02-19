Шайба и передача Капризова не помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Флорида Пантерз».

Встреча в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в матче забитой шайбой и результативной передачей. Таким образом, он набрал 61 очко в сезоне НХЛ. В общей сложности, хоккеист провёл 100 матчей в лиге, в которых имеет 111 очков.

Ранее Крикунов заявил, что сборная России по хоккею должна всегда выходить в финал олимпийского турнира.