Почётный глава ОКР Жуков: золото будет у сборной России, если играть будем как со Швецией

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал победу сборной России по хоккею над командой Швеции в полуфинале Олимпиады в Пекине.

«Поздравляю всех с победой! Невозможный полуфинал, очень много наших нервов потратили ребята. (Смеётся.) Силы были равные, но наши играли очень здорово», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Он также похвалил российского голкипера Ивана Федотова, которого назвал героем минувшей игры, и отметил, что национальная команда проявила характер и показала мастерство в матче со скандинавами.

«Финал будет непростым. Финны — соперник неудобный, хотя в такой игре удобных команд не бывает. Если будем играть так, как и сегодня, олимпийское золото будет у сборной России», — добавил Жуков.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что матч со шведами стал лучшим для российских хоккеистов на ОИ.