«ВКонтакте» запускает программу поддержки набирающих популярность видов спорта
Социальная сеть «ВКонтакте» запускает программу поддержки набирающих популярность видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
- vk.com
Отмечается, что вместе с партнёрами «ВКонтакте» будет рассказывать о нишевых спортивных направлениях, организовывать собственные турниры, проводить прямые трансляции.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» покажет самые заметные события ОИ-2022.
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