Социальная сеть «ВКонтакте» запускает программу поддержки набирающих популярность видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что вместе с партнёрами «ВКонтакте» будет рассказывать о нишевых спортивных направлениях, организовывать собственные турниры, проводить прямые трансляции.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» покажет самые заметные события ОИ-2022.