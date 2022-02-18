Игорь Корнелюк прокомментировал победу Щербаковой на ОИ-2022 под его музыку

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Композитор и певец Игорь Корнелюк прокомментировал победу фигуристки Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине под его музыку из «Мастера и Маргариты».
Игорь Корнелюк прокомментировал победу Щербаковой на ОИ-2022 под его музыку
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«Я, может быть, об этом даже и не узнал бы, но мне вчера весь вечер массово приходили сообщения от разных людей. И все они меня поздравляли с олимпийским золотом. Я ничего не понимал: какое там олимпийское золото у меня? Но потом ситуация прояснилась», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Корнелюка, его музыка уже звучала в фигурном катании — под неё катался Евгений Плющенко.

«Конкретно я ему делал эту семиминутную композицию. А сейчас они по собственной инициативе взяли музыку, и, конечно, это неожиданно и очень приятно. И особенно приятно, что это олимпийский золотой прокат Анны Щербаковой», — пояснил композитор.

Он также поздравил Щербакову с победой на Олимпиаде.

Ранее заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Елена Бережная в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

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