Мать Щербаковой прокомментировала победу дочери на ОИ-2022

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Юлия Щербакова, мать олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой, прокомментировала победу дочери в Пекине.
Мать Щербаковой прокомментировала победу дочери на ОИ-2022
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«Весь этот путь очень длинный, непростой, сказать, что какая-то эйфория наступает, когда такое происходит, — нет. Наверное, это не было какой-то моей заветной мечтой, поэтому у меня не было никаких мыслей, я была рада, что она уже на Олимпиаде, отобралась, что у неё будут такие прекрасные воспоминания в жизни», — заявила Юлия Щербакова в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, о победе она не думала, и сейчас каких-то мыслей, что это произошло, пока нет.

Со своей стороны, отец фигуристки Станислав Щербаков сообщил, что гордится дочерью.

«Горжусь в первую очередь тем, что она у нас самостоятельная, очень многое делает сама, настраивается сама, какие-то решения принимает по контенту, всему сама, и она большая умница, я ею горжусь», — сказал он.

Ранее заслуженный мастер спорта олимпийская чемпионка Елена Бережная в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

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