Дзюба: «Зенит» не имеет права на своём поле быть боязливым

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба оценил шансы своей команды в ответной игре с испанским «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА после поражения на своём поле (2:3).

«Очень тяжело будет в Севилье, откровенно говоря. Мы понимаем, что они ротируют состав, но я думаю, что у них каждый футболист примерно одного уровня. Плюс-минус. Играть с такими мастеровитыми ребятами интересно. Вот и проверим себя на этом фоне. Мы стремимся к этому. Я давно уже говорю, что «Зенит» не имеет права, особенно на своём поле, быть боязливым. Мы всегда должны атаковать и идти вперёд», — заявил Дзюба в видеоинтервью официальному сайту «Зенита».

Ответный матч между «Бетисом» и «Зенитом» пройдёт 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Семак объяснил замену Дзюбы в матче с «Бетисом».