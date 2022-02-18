Семак объяснил замену Дзюбы в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замену Артёма Дзюбы в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом».

«Игру Дзюбы оцениваю хорошо. Забил, имел ещё момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность, — Сергеев и Юри Алберто. Заменили его, чтобы поддержать темп», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» проиграл «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Первый гол «Зенита» забил Артём Дзюба.

Ранее «Шериф» уверенно обыграл «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.