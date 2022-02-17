Мостовой: ошибка Семака в том, что поменял Дзюбу

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Не понимаю, как не попал Кузяев — пять метров до ворот. Бери и бей спокойно, зачем так сильно? Ошибка Семака в том, что поменял Дзюбу. Зачем? Он был одним из лучших в первом тайме», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Зенит» уступил «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ.