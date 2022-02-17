The Independent: ПСЖ предложил Мбаппе контракт с зарплатой в €1 млн в неделю

Французский ПСЖ не оставляет попыток продлить контракт с форвардом команды Килианом Мбаппе.

Об этом сообщает The Independent. По информации источника, за данной инициативой стоит эмир Катара, поставивший задачу президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и спортивному директору клуба Леонардо добиться продления Мбаппе «практически любой ценой».

Контракт 23-летнтего форварда с клубом истекает летом 2022 года. Главным претендентом на француза считается мадридский «Реал».

Ранее Мбаппе после матча с «Реалом» ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский клуб.