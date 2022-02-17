Шайба Куликова не помогла «Миннесоте» обыграть «Виннипег»

«Миннесота Уайлд» в гостях потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 6:3 в пользу канадской команды.

В составе «Виннипега» шайбы забросили Марк Шайфли (32-я, 40-я, 42-я минуты), Кол Перфетти (43-я), Кайл Коннор (51-я) и Пол Штястны (58-я). У «Миннесоты» отличились Юэль Эрикссон Эк (11-я), Матс Цуккарелло (45-я) и Дмитрий Куликов (57-я).

Кирилл Капризов записал на свой счёт две результативные передачи.

«Миннесота» (76 очка) занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Виннипег» (50) идёт на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что в IIHF с оптимизмом смотрят на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2026.