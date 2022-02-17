В IIHF с оптимизмом смотрят на участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2026

«Мы можем с большим оптимизмом говорить о следующей Олимпиаде», — цитирует главу IIHF ТАСС.
По его словам, в федерации поняли, что все соглашения с НХЛ надо подписывать заблаговременно. Он дал понять, что у IIHF и НХЛ есть определённые договорённости. Переговоры с лигой продолжаются, все настроены позитивно.
Хоккеисты НХЛ не приняли участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине в связи со сложной коронавирусной ситуацией в мире.
Ранее в IIHF заявили, что МОК вряд ли включит хоккей в программу летних Олимпиад.