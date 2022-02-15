Президент Сербии Вучич наградил почётной премией главу IBA Кремлёва

Глава Международной Ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв, а также высший наблюдатель Федерации бокса России, руководитель службы безопасности президента России Алексей Рубежной были награждены сербским орденом Звезды II степени.

Церемония проходила в Белграде во Дворце Сербии, премии вручал лично президент страны Александр Вучич. Кремлёв и Рубежной были награждены за взаимодействие между странами, а также за весомый вклад в развитие бокса, кульминацией которого стала организация чемпионата мира по боксу среди мужчин в Белграде в 2021 году.

Президент Сербии Александр Вучич лично поблагодарил главу IBA за профессиональное и эффективное сотрудничество, а также за активное развитие бокса на международной арене.

«Большая честь быть причастным к развитию спорта Сербии! В прошлом году Белград стал столицей мирового бокса, поскольку здесь прошло одно из самых знаковых событий — чемпионат мира по боксу среди мужчин. Благодарю сербский народ, Министерство спорта, правительство страны, федерацию бокса Сербии, а также всех спортивных функционеров, причастных к данному событию. И конечно, (спасибо. — RT) всем боксёрам, тренерам и сборным! Благодаря их стараниям чемпионат прошёл на самом высоком уровне и показал миру зрелищность и силу бокса!» — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России

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