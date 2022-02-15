В G-Drive рассказали о целях команды после приглашения Квята

Руководитель команды G-Drive Racing Александр Крылов высказался о подписании контракта с экс-пилотом «Формулы-1» Даниилом Квятом.

«Мы с Даниилом знакомы достаточно давно, ещё с тех времён, как он был в молодёжной команде Red Bull. Мы следили за ним очень долго и наконец-то нам удалось договориться, чтобы в юбилейный, десятый год пригласить его в G-Drive Racing. Мы будем принимать участие в чемпионате мира WEC, европейской серии, а также в Азиатской серии Ле-Ман (ALMS), которую мы выиграли в прошлом году. Наша цель на этот год? Конечно, хочется побеждать. В нынешнем году у нас сильная команда за всё время, мне кажется. Будем стараться выиграть все гонки, в которых будем участвовать», — заявил Крылов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Квят был резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine. Россиянин выступал в «Ф-1» за Red Bull и Alpha Tauri. В сезоне-2020 Квят набрал 32 очка, выступая за Alpha Tauri, заняв 14-е место в общем зачёте чемпионата.

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