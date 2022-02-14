Большунов ответил, смог бы он побороться за золото в спринте с Клебо на ОИ-2022

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Двукратный олимпийским чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил решение пропустить коньковый спринт на Олимпиаде в Пекине.

«Это лично моё решение. Взвесил, где я могу бороться за победу, а где — за тройку. И решил, что всё-таки нужно бороться там, где есть 100-110 процентов успеха, чем бороться там, где есть 80 процентов», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Напомним, что 8 февраля норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в спринте. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине.

Александр Большунов пропустил гонку по личной инициативе. На Олимпиаде в Пекине россиянин уже выиграл две золотые медали — в скиатлоне и эстафете. Он также завоевал серебро в мужской «разделке».

Ранее Большунов прокомментировал поведение Клебо после финиша в эстафете на Олимпиаде-2022.