Вяльбе объяснила включение Устюгова в состав сборной России на эстафету на Олимпиаде

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему решила включить Сергея Устюгова в состав на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

«В первую очередь это даже не дань уважения человеку, который, безусловно, заслуживает олимпийский медали в том числе за предыдущую Олимпиаду. Честно скажу, восемь лет назад в Сочи мы совершили ошибку, когда делали на Устюгова ставку только в спринте. Загнали его в дурацкие рамки. Это было неправильно и чисто по-человечески», — сказала Вяльбе в интервью RT.

При этом она отметила, что у них с Устюговым не слишком простые и хорошие отношения.

«Как говорится, кого больше любишь, того и ругаешь чаще. Отношение как к любимому ребёнку. Думаю, причина нашей конфронтации заключается в характерах, разных взглядах на многие вещи. Признаю, я человек непростой, и он тоже. Но в то же время считаю себя справедливой. Все замечания и нарекания к Сергею были по делу. Если спортсмен не выполняет задание, где-то баламутит воду, я обязана его усмирять. Для этого и работаю», — добавила Вяльбе.

Ранее Вяльбе призналась, что волнение в мужской эстафете сохранялось, пока Устюгов не выехал на стадион.