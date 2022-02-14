Вяльбе: волнение в мужской эстафете сохранялось, пока Устюгов не выехал на стадион

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не могла себе представить настолько убедительной победы мужской команды в лыжной эстафете на Олимпиаде.

«Кто мог себе представить, что получится такая красота? Причём красота, не сопряжённая с нервами, начиная уже с конца второго этапа. Что происходило в голове? Не знаю. Всё равно, пока Серёга Устюгов не выехал на стадион, волнение сохранялось. «Встать» ведь может каждый... Такого я точно не могла себе представить», — сказала Вяльбе в интервью RT.

По её словам, обычно норвежцы сражаются до последнего на каждых соревнованиях, а в минувшей эстафете Алексей Червоткин сотворил чудо на первом же этапе, совершив огромный задел для успеха.

«Вспомните прошлогодний чемпионат мира в Оберстдорфе. Тогда он тоже на старте ушёл в отрыв, и на этом наша песня оказалась спета. Эстафета — вообще самая непредсказуемая гонка. Только я говорила, что у женщин Германия будет в тройке. Кажется, даже сами немки в это не верили. Они умеют собраться и мобилизоваться в решающий момент. Просто в эстафетах, даже обладая суперсоставом, нельзя быть ни в чём уверенным», — добавила глава ФЛГР.

Ранее мама российского лыжника Сергея Устюгова Наталья Устюгова поделилась эмоциями от победы сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине.