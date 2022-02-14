Мама Устюгова: когда Сергей пришёл на финиш с флагом, я разревелась

|

Мама российского лыжника Сергея Устюгова Наталья Устюгова поделилась эмоциями от победы сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Хочу поздравить всю нашу команду, наших ребят. Когда Сергей пришёл на финиш с флагом, я разревелась. Не знаю, я просто плакала от счастья», — цитирует Устюгову «Матч ТВ».

Российские лыжники одержали победу в эстафете 4 × 10 км на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Национальная команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла гонку. Второе место заняли норвежцы, третьи — французы.

Ранее норвежец Иверсен заявил, что чувствует себя козлом отпущения после эстафеты на Олимпиаде-2022.