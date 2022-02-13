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Норвежец Иверсен чувствует себя «козлом отпущения» после эстафеты на Олимпиаде-2022

13.02.2022, 21:45 |

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал итоги мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Норвежец Иверсен чувствует себя «козлом отпущения» после эстафеты на Олимпиаде-2022
  • Gettyimages.ru

«Сегодня я тот, из-за кого в первую очередь мы не боролись за золото. Понимаю, как глупо выглядело происходившее после финиша, но сейчас я чувствую себя козлом отпущения», — цитирует Иверсена Dagbladet.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету с результатом 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Россияне опередили норвежцев на 1 минуту 7,2 секунды. До этого последний раз мужская национальная команда побеждала в эстафете на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

Ранее Клебо объяснил свой отказ принимать участие в фотосессии призёров эстафеты на ОИ-2022.

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