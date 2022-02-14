Кацалапов — о допуске Валиевой до Игр-2022: вперёд, Камила

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Никита Кацалапов отреагировал на решение Международного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях по фигурному катанию в зимней Олимпиаде 2022 года.

«Вперёд, Камила», — цитирует ТАСС фигуриста.

Кацалапов таким образом выразил поддержку Валиевой, отвечая на пресс-конференции на вопрос о российской фигуристке.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS. А 14 февраля было оглашено решение, согласно которому Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее известный тренер Александр Жулин обрадовался решению CAS по делу Валиевой.