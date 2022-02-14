CAS не изучал в деле Валиевой вопросы по командному турниру фигуристов на ОИ-2022

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Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал в деле россиянки Камилы Валиевой вопросы, связанные с командным турниром по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Специальной комиссии CAS было предложено определить, следует ли налагать временное отстранение на фигуристку Валиеву. Комиссию не просили выносить решение по существу этого дела или рассматривать правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию, поскольку такие вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств», — говорится в тексте заявления в релизе CAS.

13 февраля состоялось онлайн-заседание выездной панели CAS. А 14 февраля было оглашено решение, согласно которому Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее известный тренер Александр Жулин обрадовался решению CAS по делу Валиевой.