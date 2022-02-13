Захарова: для россиян Олимпиада — спортивный праздник, а для Запада — бельмо на глазу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась мнением об отношении россиян к Олимпийским играм.

«Российские граждане, которые живут на территории России, в постсоветских странах, для нас всю жизнь Олимпиада — это праздник, это торжество спорта, это радость за олимпийцев. А для Запада это бельмо на глазу, это конкуренция в действии, в которой они проигрывают», — сказала Захарова на YouTube-канале «Соловьёв Live».

По её мнению, для западных представителей Игры являются чужим праздником. Она отметила, что это становится очевидным, когда удаётся ознакомиться с менталитетом Запада, хотя и сложно понять сразу.

На данный момент в Пекине проходят зимние Олимпийские игры, которые завершатся 20 февраля.

Ранее в МОК прокомментировали политический жест украинского скелетониста на Играх-2022.