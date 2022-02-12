«Наполи» сыграл вничью с «Интером» в матче Серии А

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В матче 25-го тура итальянской Серии А «Наполи» и «Интер» не сумели выявить сильнейшего.
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» в матче Серии А
  • Gettyimages.ru

Встреча, проходившая на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Лоренцо Инсиньё, реализовавший пенальти в начале матча. В дебюте второго тайма у гостей отличился Эдин Джеко.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 54 очка в 24 матчах. «Наполи» идёт вторым — 53 очка после 25 игр.

Ранее сообщалось, что благодаря дублю Жиру «Милан» обыграл «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии.

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