Матвиенко: в ситуации с Валиевой угадываются манипуляции западных спецслужб

|

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что за ситуацией с российской фигуристкой Камилой Валиевой могут стоять западные спецслужбы.

«Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Всё это по меньшей мере, согласитесь, странно», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По её словам, «некоторую ясность внесли последние заявления из-за океана, из которых очевидно, что эту историю привязывают к уже известному акту Родченкова».

«Мы помним, кто за ним стоял тогда, и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб — понятно каких», — добавила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что обвинения в применении допинга в адрес Валиевой «абсурдны и вызывают множество вопросов».

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы.

11 февраля в Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. В пробе обнаружили запрещённое вещество триметазидин.